Lethicia Bronstein apresenta “Voyage”: coleção cápsula inspirada na Riviera Francesa

Amores, estava no closet experimentando looks para prestigiar a exposição das obras de arte de uma amiga aqui do Leblon, e acho que encontrei o vestido perfeito. Um modelo midi, off-white, de seda e com corte impecável. Me inspirei na nova coleção cápsula de Lethicia Bronstein, que traduz o charme da Riviera Francesa em peças pensadas para circular com fluidez entre destinos e estações. O verão europeu serve de ponto de partida para a coleção ‘Voyage’.

Pensando em acompanhar a mulher Lethicia nas férias de Verão no hemisfério norte — e também durante o ano todo aqui no Brasil —, a coleção reafirma a proposta da maison de criar além dos calendários tradicionais de moda. “Não criamos para as temporadas, criamos para o momento em que a minha cliente vai vestir”, explica a estilista.

Vestido longo com decote degagê, fendas laterais e amarração no pescoço. (Wellington Marques/ Divulgação)

Unindo sofisticação e praticidade, a coleção propõe uma mala de viagem versátil, elegante e atemporal, que se adapta tanto aos balneários franceses quanto à rotina da mulher brasileira aqui no hemisfério sul. “As nossas coleções sempre conversam. Uma complementa a outra. Não faço nada que não possa ser misturado”, comenta Lethicia.

O mood de Voyage traz o charme natural e refinado das cidades e hotéis da Côte d’Azur, com um toque de romantismo – e, claro, um certo savoir-faire particular.

Tecidos leves e modelagens que realçam a silhueta marcam a coleção Voyage. (Wellington Marques/ Divulgação)

As peças exploram tecidos leves e texturas naturais como linho, renda de algodão, tweed com fitas de seda e muita seda pura. As modelagens favorecem a silhueta com cinturas marcadas, calças cropped, bermudas estruturadas e vestidos com recortes fluídos, além de corsets, blazers de sarja, jaquetas jeans com aplicações em renda e slip dresses.

A cartela de cores aposta em tons delicados como lavanda, off-white, rosé, azul claro e nuances naturais de linho, que reforçam o frescor da temporada e dialogam com o romantismo sutil da coleção. Estampas florais exclusivas surgem sobre fundos suaves, criando composições leves e elegantes.

A funcionalidade também se destaca em itens dupla face, como a saia longa Mullet Dália, que pode ser usada tanto do lado do linho como no do forro de renda. “Isso ajuda demais numa mala prática, chique e atemporal”, reforça Lethicia.

Kimono com punho de elástico e mangas bufantes, confeccionado em tweed multicolorido em trama aberta. (Wellington Marques/ Divulgação)

Voyage propõe um guarda-roupa inteligente, que convida ao styling criativo com peças-chave que dialogam entre si. A leveza da coleção permite que os acessórios tenham papel protagonista na hora de personalizar o look — com possibilidades para o dia ou para a noite, do resort ao jantar à beira-mar na Riviera Francesa.

Amores, não sei vocês, mas as peças da coleção ‘Voyage’ estão um arraso! Mal posso esperar para adquirir um kimono em tweed multicolorido.