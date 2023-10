Leonardo tenta dar cachaça para Minnie em aniversário da neta

O cantor tentou dar a bebida destilada para a animadora da festa de 1 anos de Maria Flor e o momento foi parar nas redes sociais

A festa luxuosa de Maria Flor, filha de Virgínia e Zé Felipe, deu o que falar na web, mas o que chamou a atenção foi a atitude de Leonardo oferecendo cachaça para a Minnie, personagem que estava presente na celebração de um ano da filha do casal. O evento foi recheado de personalidades famosas.

A festa aconteceu no último domingo (22), no Jardim Petrópolis. Segundo a organização, a festa teve o tema do Jardim da Disney e contou com um Mickey de 9 metros na decoração da entrada do espaço de festas.

A festa foi dividida em duas áreas e na área externa havia um dj, bar e um palco foi montado e recebeu as atrações Edson e Hudson, Guilherme e Benuto, Barões da Pisadinha e Zé Felipe. A abertura das atrações contou com um show de fogos de artifício, de acordo com o G1.