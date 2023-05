Leonardo revela que tem um filho preferido: “Amor é convivência”

O cantor ainda revela que atualmente a sua relação com todos os filhos é boa, e que o amor dele é igual à sua herança igual para todos.

Gente, a cada dia que passa eu fico ainda mais chocada com o quanto que o cantor Leonardo não tem papas na língua. Enquanto a maioria dos pais passam a vida defendendo que eles não possuem um filho preferido, o sertanejo afirma que existe sim.

Em entrevista ao meu grande amigo Leo Dias, nos bastidores de seu show, o sertanejo revelou que ele tem um filho preferido.

“Tem filho que você convive, e dizem que o amor é convivência, então, tem, sim”, afirmou o cantor, que logo em seguida explicou.

O cantor afirma que atualmente possui uma boa relação de convivência com todos os seus filhos e que, assim como a sua herança será dividida, o seu amor entre eles é dividido de forma igualitária.

“Nesse momento, eu me dividi entre eles, tô convivendo com todos. Convivo bem com o João, com a Isabella, com a Jéssica, com o Pedro, mas hoje já se igualaram. Por exemplo, o Zé foi criado comigo, né? Mas agora ele deu uma afastada da gente porque tem a família dele para cuidar, mas é assim o processo da vida (…) O amor é igual pra todos, assim como a herança”, garantiu Leonardo.