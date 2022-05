Leonardo canta no meio do público na festa da neta, Maria Alice

Avô da Maria Alice não deixou de cantar grandes sucessos no “festival” preparado pela mãe, Virgínia Fonseca

Gente, pelo amor de Deus, eu nunca fiquei com tanta vontade de ir na festa de uma criança igual fiquei com vontade de ir nesse aniversário da Maria Alice. Não é por nada não, mas o evento estava mais bem organizado que um festival gigantesco de música. Virgínia e Joseph deixaram os outros no chinelo. Sem contar com as atrações musicais que contou com Leonardo cantando no meio do público.

Pense em mim, chore por mim, liga pra mim, não, não liga pra ele… Às vezes até entendo o porquê que não fui convidada, ia cantar ao berros. Aloca! Curti a festa todinha pelos stories do Rafa Uccman.

Leonardo, avô da Maria apareceu no meio do público cantando grandes sucessos da carreira, eu chego a me tremer toda. Que emoção! Além disso, pelos vídeos que vi, tudo indica que todos os irmãos de Zé Felipe estavam na festa para deixar tudo mais lindo, inclusive João Guilherme.

Falando nisso, galera, Rafa deu um carro de brinquedo para Maria Alice, não foi carro de verdade não, deixem de pirar.