Leonardo fala, pela 1ª vez, sobre o posicionamento político de João Guilherme

Durante o período eleitoral houve uma divergência entre o posicionamento político dos dois, uma vez que João Guilherme apoiou o ex-presidente Lula e Leonardo apoiou a reeleição de Jair Bolsonaro.

Ao que tudo indica a paz já voltou a reinar na família de Leonardo. Após toda a polêmica envolvendo a diferença no posicionamento político do cantor e de seu filho, o ator João Guilherme, em entrevista ao colunista Leo Dias, Leonardo revelou a sua opinião a respeito da divergência de votos com o seu casula.

“As ideologias dele, eu não tenho nada a ver com isso, isso é dele, ele já é de maior. Eu apoio as coisas certas que ele faz, se fizer coisas erradas eu jamais vou apoiar, nem a ele e nem a ninguém”, relatou o cantor.

O sertanejo ainda relatou que considera o jeito de ser, “bocudo”, de João Guilherme parecido com o seu. “Eu acho o João Guilherme muito sincero, eu acho que ele fala o que ele pensa, ele é um baita de um moleque. Você perguntou se tem alguém que parece um pouco comigo, ele é meio bocudo, meio falador e parece um pouquinho por esse lado.”