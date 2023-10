Leonardo chuta pônei de Maria Alice e gera polêmica 

O cantor foi gravado pela sua esposa cometendo tal atrocidade, o que gerou muitos burburinhos.

Meus amores, é notório que se tem uma coisa que a família do cantor Leonardo gera é polêmica, e não foi diferente dessa vez. Tudo começou quando o cantor foi gravado por sua esposa, a influenciadora Poliana Rocha, dando um chute em direção ao pônei de sua neta Maria Alice.

Nas imagens, o cantor está descendo as escadas da área externa de sua mansão, quando encontra o animal, denominado Alfredo, e, ao invés de desviar do pônei, Leonardo resolve simular um chute em direção ao animalzinho, que sai assustado. No instante em que isso acontece, o famoso é repreendido pela esposa, que grita: “Não faz isso não.. Alfredo tem medo dele, gente. Porque isso [Leonardo] é bruto”, instantes antes de cortar o vídeo.