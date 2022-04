”Não sou baú para guardar segredo de ninguém”, dispara Leonardo em entrevista

Cantor revelou que passa o recado dos outros e que não pediu para que ninguém contasse nada para ele

Minha gente, nós já sabíamos da fama de Zé Felipe, mas não sabíamos que o dom da fofoca vinha de família. O pai de Zé, Leonardo, declarou que é amante de fofoca e adora passar o que contam para ele para frente, que ele não é baú para guardar segredo de ninguém.

“Fofoqueiro é aquele que conta para os outros o que escuta, quem passa pra frente. Eu sou, porque não peço para ninguém contar nada pra mim, não sou baú pra guardar segredo de ninguém, não guardo nem os meus, quem dirá dos outros”, revelou o cantor em entrevista.

E esse assunto não vem de hoje não, porque no podcast de sua nora, o ‘PodCats’, Leonardo já tinha falado que adora uma fofoquinha e chegou até a estragar uma surpresa de Virgínia no dia do seu aniversário. “Contei e conto, e se eu descobrir vou botar pra fod***”, disse Leonardo.

Eu amo, que sempre que vejo declarações de Zé Felipe ou Leonardo já fico atenta que vem bomba por aí. Aloca.