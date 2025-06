Leonardo aparece bêbado no palco de Campina Grande e deixa fãs decepcionados

Gente, estou aqui comendo um bolo de cenoura com brigadeiro que eu acabei de fazer para saciar a minha TPM, quando recebo um vídeo da minha amiga do Cosme Velho sobre o cantor Leonardo no São João de Campina Grande.

Não é novidade para ninguém que o sertanejo adora beber e não faz questão de esconder isso. Só que, nesta última quinta-feira (12), ele fez um show no maior do São João do país na cidade de Campina Grande, na Paraíba, onde estava supostamente embriagado, e seu desempenho não agradou nem um pouco aos admiradores.

No vídeo, Leonardo aparece cantando a música “Cumade e Cumpade”, da época em que ainda formava dupla com o falecido irmão, Leandro. Durante a apresentação, o artista parecia cansado e com os olhos quase fechados.

Após os vídeos desta apresentação do cantor começaram a circular pela web, os internautas fizeram questão de detonar a atitude do famoso. “A cachaça cantando sozinha”, brincou um usuário. “Falta de profissionalismo, respeito, decadência… Tudo junto”, criticou uma pessoa. “Quem contrata esse pinguço espera o quê?”, questionou um internauta.

Mesmo com todas essas críticas, também quem achasse graça da situação. “Estranho é se ele não cantasse bêbado kkkk”, disse um fã. “Leonardo até bêbado faz bonito”, escreveu uma admiradora. “Certo tá ele, trabalhando e se divertindo”, elogiou outra pessoa.