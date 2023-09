Léo Santana xinga e faz gestos obscenos para plateia durante show

O cantor baiano perdeu as estribeiras durante a sua apresentação no Salvador Fest, ontem (17/09).

Minha gente, quando as minhas amigas, aqui do Leblon, me contaram isso, eu não acreditei. O negócio é que, nesta segunda-feira (18), viralizou um vídeo, que foi gravado ontem (17), durante o Salvador Fest, em que mostra o cantor xingando e fazendo gestos obscenos para a plateia.

No vídeo, o baiano estava cantando a música “Madeira de Lei” quando ficou visivelmente irritado e sem utilizar o microfone disse a seguinte frase: “Meta no c*”, enquanto apontava com o dedo indicador.

Repetindo a frase, o cantor troca o dedo indicador pelo dedo médio, o que, por um senso comum, é considerado um gesto obsceno. Confira o vídeo.