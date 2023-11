Léo Santana se une a Zé Felipe em nova música: “É sempre bom a mistura de ritmos”

Minhas fofoqueiras me ligaram animadas com a nova música que une Zé Felipe e Léo Santana. Fui pesquisar a fundo e vi que não é só elas que estão animadas com a parceria, pois o GGG da Bahia está bem animado com o lançamento do hit que promete tudo. A música Cama Repetida, canção que faz parte da terceira parte do EP Sofrência ou Fuleragem?

“Eu sempre quis gravar com o Zé, é sempre bom a mistura de ritmos. Apesar de meu estilo musical ter a raiz no pagode, eu sempre misturei muito. A parceria com o Zé Felipe foi mais uma oportunidade de mostrar a mistura gostosa da fuleragem do pagodão da Bahia com a sofrência para o mundo”, disse.

“Acredito que se a galera está curtindo e está bombando é porque estamos no caminho certo e isso é bom para ambos os artistas. Trazer músicas que interajam com os nossos fãs, como as dancinhas, por exemplo, sempre foi uma característica minha muito forte desde a época do Rebolation quando eu ainda liderava o Parangolé. Estou sempre lançando algo com dancinha, mas acredito que independente de tudo, são os nossos fãs e admiradores do nosso trabalho que fazem com que a música seja ou não um sucesso”, disparou.