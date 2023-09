Léo Santana se pronuncia após polêmica em show

A assessoria do cantor afirma que o cantor estava sendo provocado e garante que o mesmo não compactua com atitudes assim.

Amores, mais cedo contei para vocês sobre o que ocorreu no Salvador Fest, durante a apresentação do cantor Léo Santana, onde o baiano se estressou com um dos seus fãs e xingando fez gestos obscenos direcionados para a sua plateia.

Pois bem, diante disso, em nota enviada para a revista Quem, a assessoria de imprensa de Léo Santana, explicou exatamente o que aconteceu na apresentação do cantor e garantiu que o artista não compactua com atitudes desrespeitosas como as que ele fez.

“Ontem ele estava no Salvador Fest. Léo não compactua com atitudes desrespeitosas. Ele estava fazendo o show e um homem, o tempo todo, estava fazendo gestos obscenos para ele e xingando. Na música Madeira de Lei, ele pediu para fazer o L, bordão que ele faz desde 2012 nesta música e em outras, e o cara mostrou o dedo médio e voltou a xingá-lo. Daí ele respondeu o que se vê no vídeo. Mas o Leo não compactua com esse tipo de atitude e sempre preza por tratar seus fãs bem e com carinho”, notificou a assessoria do cantor.