”Tão vendo a falta que o Tiago Abravanel faz num reality show?”, ironiza Picon

Léo Picon ironizou treta no Power Couple com o neto de Sisi no BBB

Ainda vai dar muito pano pra manga, hein? A treta no Power Couple ontem (26) foi generalizada e no Twitter não se fala de outra coisa senão a gritaria que os casais aprontaram ao vivo. Léo Picon ainda brincou no Twitter sobre a falta que Tiago Abravanel faz em um reality. “Tão vendo a falta que o Tiago Abravanel faz num reality show?!?!?!”, escreveu Léo Picon. tão vendo a falta que o Thiago Abravanel faz num reality show?!?!?! https://t.co/EkzqoCoNWH — Leo Picon 💚👽 (@LeoPicon) May 27, 2022 Como de fato o público precisava de uma super treta para sair do bem bom que viveram no retiro espiritual, opa, BBB. A fama de Tiago Abravanel dentro da casa foi de tirar toda tensão e jogar em músicas felizes e cantantes (risos). Teve gente chamando a edição de High School Musical, quem gostava muito era Bruninha, né, amada?! Aloca. Quem aí tá acompanhando os brothers cantando @thiaguinhocomth, hein?#TeamAbrava 🧸 #BBB22 #BBB



Vídeo: Reprodução/Globoplay pic.twitter.com/NhX0O9Ilp5 — Tiago Abravanel 🧸 (@TiagoAbravanel) January 21, 2022