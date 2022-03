Com irmão assim ninguém precisa de inimigo, viu, Jade

Irmão de Jade Picon foi muito criticado pelos fãs da sis por falar demais

Quem precisa de inimigos quando se tem um irmão como Leo Picon? Jade está sofrendo as consequências da boca grande do irmão dentro da casa (não que ela seja a santa), mas Picon atrapalhou as estratégias da sis.

Arthur esmurrando a Jade nas ideias parece eu discutindo com ela.



Nota 10



Amei 😍#FicaArthur — Leo Picon ♥️ ◟̽◞̽ (@LeoPicon) March 8, 2022

Vale lembrar que o assunto que rolou foi que a paulista mandou o valor do prêmio para o irmão como um “shut up” na língua solta do irmão. Ela que já conhece o seu gado sabia que seria necessário comprar o silêncio do irmão, mas não deu muito certo, até porque isso não ocorreu.

Leo Picon fala demais e estraga jogo de Jade (Foto: Reprodução)

Segundo o próprio Picon, essa história não existiu, ou seja, ele disse algo que não aconteceu. E agora a sis estaria sofrendo as consequências de não pagar o irmão.

Galera… a Jade não me pagou o pix de 1.5M.. eu dei a narrativa, o contexto… todo mundo viu, os adms viram… ninguém se manifestou e fez o pagamento…



As consequências estão aí.

😂😂😂 — Leo Picon ♥️ ◟̽◞̽ (@LeoPicon) March 8, 2022

No Twitter, Picon causa, e não foi diferente depois desse jogo da discórdia. “Arthur esmurrando a Jade nas ideias parece eu discutindo com ela. Nota 10. Amei”, disse o empresário.

O que parece é que ele sabe que Jade não precisa do dinheiro (e como de fato não precisa) e então leva tudo na brincadeira sem saber que o que ele diz, influencia sua irmã.

Leo Picon e Jade, separados por um BBB e polêmicas (Foto: Reprodução)

Ainda ontem ele fez mais um tweet sobre a irmã, e o público caiu em cima, pedindo para que Picon calasse a boca. Receba!

eu falei que eu não ia permitir a humilhação da @JadePicon me passar de seguidores também no twitter e hoje vejo que honrei minha palavra com muito suor e muito merecimento — Leo Picon ♥️ ◟̽◞̽ (@LeoPicon) March 7, 2022

A resposta de todas as questões vem nesta noite, não perco essa eliminação por nada. Vou estar colada no sofá em frente a TV.