Felipe Neto explica porque é ‘fora Jade’ e Leo Picon concorda

Irmão da emparedada concordou com o posicionamento do youtuber

Eita, se nem o irmão de Jade Picon, Leo Picon, concordou com o posicionamento da gata, quem somos nós para ter que engolir o discurso sem carisma que ela deu no ao vivo? Felipe Neto explicou os motivos de ser team ‘fora Jade’ e o irmão da influencer concordou com o youtuber.

“Depois do discurso de trinta segundos da Jade para mim é impossível não ser ‘fora Jade’, porque uma pessoa usar a doação do prêmio como motivo para me deixarem na casa é uma das coisas mais baixas, mais apelativas, mais inaceitáveis que eu já vi em um programa de televisão”, disse Felipe nos stories.

Enquanto muitos acreditavam que o irmão da influencer permaneceria ao seu lado, se enganaram. Na publicação ele comentou que concorda 100% com Felipe. “Acho que inseguranças e nervosismo fazem pessoas agirem de maneiras conturbadas… reprovo essa atitude dela com força mas sei que isso não reflete o caráter e as reais intenções dela”, finalizou o empresário.

Leo Picon concordou com Felipe Neto (Foto: Reprodução)

É Jade, se depender do público, o jogo para você está prestes a acabar, porque seu discurso foi o mais errado de todo seu jogo cheio de estratégias. Morreu pela própria boca.