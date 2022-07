Léo Picon alfineta ação da polícia no Twitter

Pior política pública de segurança é a que coloca a população e os policiais em risco



Não se combate criminalidade assim! Isso é burrice, desumano e desleal com toda a atmosfera.



Muita fé e muita luz pra todos no complexo do Alemão!



Gostaria de poder mudar essa situação pic.twitter.com/4n002YS1ii