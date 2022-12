Leo Lins culpa Gkay pela morte de Pelé

O comediante tentou recriar a piada de Fábio Porchat, mas mais uma vez foi cancelado pelos internautas.

Quem não sabe fazer, copia mesmo! Conhecido por ser um humorista que não sabe fazer piadas, mais uma vez, o comediante Leo Lins errou feio ao tentar recriar uma piada feita pelo apresentador Fábio Porchat, no último domingo (25), durante o Melhores do Ano 2022.

Logo após sermos notificados sobre a morte do Rei do futebol, o nosso eterno Pelé, enquanto todos publicavam lindas homenagens ao ex-jogador, Leo Lins resolveu fazer uma brincadeira de péssimo gosto e associar a morte do ex-atleta com a internação da influenciadora Gkay.

Em seus stories, o humorista publicou nos stories do seu instagram, uma foto de Pelé, em preto e branco, com a seguinte legenda: ‘‘Foi a Gkay entrar no hospital que até o Pelé foi embora’’, escreveu o ex-contratado do SBT.

🚨VEJA: O humorista Léo Lins vem sendo criticado após postar que foi só a Gkay entrar no hospital que o Pelé morreu. pic.twitter.com/6bi6ZRzNbp — CHOQUEI (@choquei) December 30, 2022

Mas é claro, que em um momento tão delicado como esse, a tentativa de Lins, de ser engraçado fez com que ele fosse cancelado pelos internautas que fizeram diversos comentários sobre a atitude do comediante, como os seguintes:

“Como que tem gente que consegue consumir o conteúdo desse cara?’’, questionou um internauta.

‘‘Querendo buzz em cima do nome de ambos”, afirmou outro.

‘‘Avisa ele que ninguém riu’’, detonou outra.