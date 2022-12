Leo Dias relembra pedido de desculpas à Sônia Abrão: “Me dá uma chance? Eu quero te pedir desculpas!”

O colunista, afirma também ressalta a importância da jornalista em sua vida, pois a mesma já lhe abriu caminhos.

Gente, a inteligência e a humildade deste homem me encanta. Durante a sua participação no podcast “Link Poscast”, que é apresentado pelo jornalista Felipeh Campos, o colunista e também meu amigo pessoal, Leo Dias, relembrou o seu embate com a jornalista Sônia Abrão e comentou sobre a importância da profissional em sua vida.

Ao comentarem sobre o absurdo que é o fato de, diariamente, profissionais do jornalismo estarem atacando seus colegas de profissão, Leo relata a Felipeh que não concorda com essa atitude vindas de outros jornalistas e que prefere se abster nestes casos.

“Eu acho isso um absurdo. Colegas de profissão atacando outros colegas de profissão. A gente já é uma classe tão desprestigiada, tão atacada, como é qualquer outra pessoa pode atacar alguém da mesma profissão? Eu discordo, eu prefiro o silêncio.

Os jornalistas aproveitaram o momento para deixar claro que nunca houve nenhum embate entre eles , mas sim uma rivalidade criada por outras pessoas e que eles acabaram comprando a ideia. Neste momento, Leo fez questão de falar sobre seu pedido de desculpas para a jornalista Sônia Abrão, afirmando que a mesma é de extrema importância na vida de ambos.

“Mas eu acho que também foi importante, quando você percebeu que eu fui lá pedir desculpas a Sônia Abrão, que tem uma importância tão grande na sua vida e nas nossas vidas.”

Ao citar esta ocasião na entrevista, Leo fez questão de, humildemente, contar como foi feito o seu pedido de desculpas à jornalista.

“Foi no troféu imprensa. Eles posicionaram, eu e ela, um ao lado do outro, e eu cheguei e pedi uma chance a ela, falei assim: ‘Sônia me dá uma chance? Eu quero te pedir desculpas. Eu quero gravar uma entrevista contigo para te pedir desculpas.’”, contou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O jornalista explicou que o seu embate com Sônia teria sido na época do Fofocalizando, programa de fofoca do SBT, e que devido a sua inocência profissional teria achando que a concorrência era sinônimo de inimizade.

“Não tem nada a ver! Nós éramos concorrentes? Sim, mas não é [artilharia] e tem que respeitar a Sônia Abrão, sabe? Tem que respeitar muito Sônia Abrão, porque ela abriu caminhos. Ela abriu caminhos pra gente estar aqui hoje”, afirmou Leo.