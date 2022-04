Ligação para Virgínia, revelação de namorado e agradecimento. Leo Dias participa do Programa Silvio Santos neste domingo

A convite de Patrícia Abravanel, Leo Dias participa de Jogo dos Pontinhos junto com Cocielo

Esse domingo vai ao ar o jogo dos pontinhos com Leo Dias e Cocielo. A participação do jornalista no programa foi um convite de Patrícia Abravanel e o que não faltou foi kikiki entre os dois que conseguiram colocar o papo em dia.

A filha de Silvio Santos questionou como Leo Dias ficou sabendo da gravidez de Virgínia primeiro que todo mundo, se brincar até que a própria mãe (risos). Leo ligou para a loira que contou sobre a gestação.

Leo Dias liga para Virgínia para falar sobre gravidez (Foto: Reprodução)

Patrícia não deixou de notar a aliança no dedo do jornalista e perguntou sobre seu noivo, Gilberto Junior. O gato é corretor na cidade de Goiânia e os dois ficaram noivos essa semana. Recente, mas Leo Dias não fugiu das perguntas afiadas da apresentadora.

Ele ainda mexeu com Helen Ganzarolli sobre sua possível participação no Big Brother Brasil, será que vem aí? Sem prometer nada a participação do jornalista entregou TU-DO!