Leo Dias em negociação com a Band, arruma tempo e entrevista Arthur Aguiar

Leo Dias sempre arrasando nas escolhas dos entrevistados, o lindo o Arthur Aguiar depois de tantos assuntos, não passou despercebido. Na última sexta-feira, 12, o jornalista Leo Dias, entrevistou o campeão do BBB22, Arthur Aguiar. E conversa aconteceu em um hotel na capital Paulista.

Durante o bate papo Arthur abriu o jogo sobre a rejeijão, falou que não pretende se mudar para a Califórnia, nos Estados Unidos (onde estão a esposa Maira Cardi e a filha Sophia), por agora. Contou sobre a carreira musical e ainda sobre a vida pós BBB.

Leo Dias por sua vez, está com uma negociação avançada com a rede Bandeirantes, para o Carnaval 2023 e pode começar na emissora no próximo mês. Ele realmente não para um minuto.