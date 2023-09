Léo Dias e Helen Ganzarolli protagonizam barraco ao vivo: “Ela me odeia!”

O jornalista dos famosos e a queridinha de Silvio Santos bateram boca ao vivo e não deixaram de lavar roupa-suja no ‘Fofocalizando’

Pai amado, minha fofoqueiras do Leme me contaram que ontem (31) teve o maior brigão entre Helen Ganzarolli e Léo Dias no ‘Fofocalizando’. A situação saiu do controle após os dois trocarem farpas diante das notícias de um possível golpe que a morena levou do seu ex-namorado como se ainda estivesse casada.

“Ela me odeia mais do que a Helen Ganzarolli”, disse Leo Dias após falar sobre a apresentadora da RedeTV, Luciana Gimenez. “Eu não te odeio não, eu não te odeio”, repetiu Helen.

Léo ainda dispara: “Odeia sim meu amor, e tá tudo bem”. “Eu não odeio ninguém, eu nunca tive problema com ninguém, ainda mais com você. Só acho que você podia me ligar, você tem meu telefone, mas isso é assunto para um outro dia”, declara Helen.

“Eu falei pra você que você tava levando golpe, você não acreditou”. Logo Helen rebate: “Você falou que eu era casada, eu nunca casei, nunca fui casada, da onde vocês me casaram com aquela pessoa?”. “Não tava morando junto? Tá casada”, rebateu Leo.

Helen Ganzarolli e Leo Dias lavam roupa suja ao vivo: "a Helen me odeia".#FofocalizandoNoSBT pic.twitter.com/87ZatQDs44 — Silvinho (@silvinhotv) August 31, 2023