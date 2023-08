Léo Dias corre contra o tempo para descansar em Mykonos, na Grécia

O apresentador e fofoqueiro queridinho do mundo dos famosos acabou de pegar o seu descanso mais que merecido dos veículos de comunicação para o destino internacional

Estava quase dentro da minha banheira de espumas quando recebi a notificação de que meu amigo favorito do mundo dos famosos vai descansar muito chique no exterior. Léo Dias embarca para Mykonos, na Grécia, e corre contra o tempo para aproveitar tudo que o destino paradisíaco tem a oferecer.

Não menos importante, o jornalista levará consigo sua amiga Flávia Costa, que já o acompanha para todos os lados, companhia melhor não há. O jornalista deve embarcar no dia 7 de agosto e já está contando os dias para aproveitar o mar azul.

Não é de hoje que o jornalista vem tomando conta do cenário das fofocas no Brasil. Léo alçou voos mais altos e lançou o seu próprio site que no primeiro final de semana, foi acessado por mais de 1 milhão de pessoas. Hoje, o jornalista conquista espaço nos veículos internacionais. Todo sucesso do mundo!