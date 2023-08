Lembram do chocolate Pan, aquele do cigarrinho? Foi a leilão e ninguém quis comprar

A fábrica do chocolate que ficou famoso na web chegou no seu último dia de leilão sem nenhum lance

Mônica Bergamos me contou um babado nessa manhã de quinta (31). De acordo com a Folha de São Paulo, a fábrica dos chocolates Pan, aquele do cigarrinho, foi à leilão e ninguém deu nenhum lance para a pobre fábrica. Eles não receberam nenhum lance a menos de 20 horas do fim do certame.

O complexo industrial é avaliado em mais de R$105 milhões e tem 10.432 m², localizado na cidade de São Caetano do Sul, na região metropolitana de São Paulo.

Vale ressaltar que a Pan Produtos Alimentícios entrou com o pedido de autofalência na Justiça, em fevereiro deste ano. Segundo a casa Positivo Leilões, o valor arrecadado será revertido para o pagamento de credores.