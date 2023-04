Leila Sterenberg é demitida da Globo

Após 25 anos de emissora a comunicadora foi desligada dos trabalhos na casa em uma onda de demissões no jornalismo

Não é de hoje que vemos a Globo diminuindo o seu time de jornalistas que prestam serviços a casa, mas todos foram pegos de surpresa quando soubemos que Leila Sterenberg foi demitida da emissora. A apresentadora do GloboNews estava na casa há 25 anos e de acordo com o Notícias da TV, a demissão faz parte de uma onda de demissões no setor.

O corte arrancou diversos comunicadores famosos no jornalismo e reconhecidos por seus trabalhos no Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Recife. Eduardo Tchao, Flávia Jannuzzi, Luciana Osório, Marcelo Canellas, Marcelo Moreira, Jô Mazzarolo e Mônica Sanches, também estão entre os demitidos.

A sede de São Paulo também vai sofrer cortes drásticos e a previsão é de 100 profissionais desempregados. Eita!