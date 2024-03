“Leidy fora da casa. Bolsonaro na cadeia”, opina namorado de Fátima Bernardes

O namorado de Fátima Bernardes usou o seu Twitter para comentar o reality da Globo, gerando burburinho na web, afinal ele ainda mandou um shade para Bolsonaro. Túlio Gadelha comentou que no paredão quádruplo, ele votou para eliminar Leidy Ellin.

“Voyo para eliminar Leidy. Ela passou dos limites. Só me vem à mente a cena dela jogando as roupas do Davi na piscina. Quem passa dos limites não deve continuar no jogo. Leidy fora da casa. Bolsonaro na cadeia”, escreveu.

Vale lembrar que agora temos 4 brothers competindo uma vaga dentro do BBB 24: Davi, MC Bin Laden, Matteus e Leidy Elin.