Leão Lobo sobre Clodovil: “Pior pessoa que já conheci”

O apresentador e comentarista do mundo dos famoso detonou o falecido e revelou detalhes de história dos bastidores onde eles trabalharam juntos

Clodovil foi uma das figuras que marcaram a TV brasileira no passado, mas as histórias que circulam no meio dos artistas diante da sua personalidade não são nada boas. Leão Lobo esteve no PodTudo e revelou detalhes sobre a personalidade forte do apresentador que já faleceu, dizendo que ele foi a pior pessoa que ele já conheceu.

“É a pior pessoa que eu conheci no meio artístico. Tudo o que eu vi era uma coisa muito ruim”, disse ele.

“Uma vez eu fazia um programa na Rede Mulher e ele também. Eu tinha sentado para gravar e chegou o Lars Grael [ex-iatista] que tinha acabado de perder a perna naquele acidente. Ele estava sendo maquiado, a perna mecânica encostada na parede. O Clodovil chegou e falou: “botou a perninha pra tomar sol?”. Ficou aquele branco, ninguém conseguia olhar, aquele constrangimento”, disse.