Leão Lobo revela peculiaridade de Wagner Monte nos bastidores do Programa Silvio Santos: “Tirava o p4u pra fora”

O jornalista revela que Elke Maravilha e a Flor eram testemunhas do ocorrido e revela o tamanho do órgão genital do ex-colega de programa.

Amores, apesar de muitos famosos deixarem claro que o público jamais saberá de tudo que acontece por trás das câmeras, muitos internautas ainda acreditam que conhecem cegamente os seus ídolos, porém, em entrevista ao comunicador Márcio Rolim, no podcast Bee40tona, o jornalista Leão Lobo provou que isso não é verdade ao falar sobre seu ex-colega de profissão, Wagner Monte. Durante a entrevista, Lobo revelou uma peculiaridade que o ex-jurado do Programa Silvio Santos tinha quando a sua ex-esposa Sônia Lima entrava no palco do programa. "O Wagner Montes, assim que a Sônia Lima entrava, tirava o p4u pra fora", revelou o jornalista. Em seguida, ele explicou que a esposa de Wagner nunca via o marido fazendo aquilo, mas afirma que a Elke Maravilha e a Flor também eram testemunhas do que ele fazia. "Ele abria a braguilha e ficava assim, sacudindo o pau pra fora e a Elke falava: 'Ai criança, guarda essa coisinha'. Ele fazia isso atrás da cortina", continuou. Por fim, Leão Lobo revelou que quando Wagner fazia isso, ele chegava a brincar com o colega, perguntando se ele queria ajuda para segurar o membro e revela que o órgão genital do ex-jurado era enorme. "Eu falava: 'Quer ajuda, quer que eu segure?'. Era enorme", finalizou.