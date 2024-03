Leão Lobo afirma que Roberto Carlos é bem dotado: “Não é no tamanho, é na largura”

Leão Lobo revelou detalhes sobre as partes íntimas do Rei Roberto Carlos que leva sua onda de fãs à loucura pelo Brasil. O jornalista afirmou, em entrevista para Luiz Andreoli, que o cantor tem um dote pra lá de interessante e que não é do tamanho que eles falam, mas sim sobre a grossura.

“Tem uma coisa engraçada do Roberto, que uma amiga foi entrevistá-lo e em determinado momento ele botou a mão na coxa dela e foi subindo. Ele tentava”, disse Leão.

O jornalista ainda completa: “Dizem que ele é bem dotado, mas não dizem sobre o comprimento, é na largura. O pau do rei”, finalizou.