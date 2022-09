Leandro Lehart é condenado por estupro e cárcere privado

Ele foi condenado em, 1ª instância, a nove anos, sete meses e seis dias de reclusão.

Quentíssimo! De acordo com o programa ‘Balanço Geral’, do portal pardeiro R7, o cantor e compositor, Leandro Lehart, foi condenado a nove anos, sete meses e seis dias de reclusão, pela 1ª instância, após ser denunciado por uma mulher, na qual ele se relacionou no passado, por estupro e cárere privado.

Na delegacia, Leandro afirmou já ter se relacionado com a mulher que o denunciou, mas de forma consentida e que decidiu romper laços com ela, para que a mesma não criasse expectativas na relação, uma vez que ela confessou a ele ser deprimida e fazer o uso de remédios contínuos.

Lehart é responsável por diversas composições de sucesso no mundo da música brasileira, como “Pimpolho” e “Agamamou”, hits do grupo de pagode Art Popular.