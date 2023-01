Leandro Karnal assume relacionamento com cantor 32 anos mais jovem

Os pombinhos estão juntos há 4 anos e possuem um contrato de união estável.

Af! Como o amor é lindo! Nesta sexta-feira (06), o professor, historiador e comentarista da CNN, Leandro Karnal (59), assumiu, através de suas redes sociais, que é casado com o cantor de música Pop, Vitor Fadul, de 27 anos, ou seja, 32 anos mais jovem que Leandro.

Na publicação, o casal aparece feliz e bem agasalhado, em frente a uma árvore de natal azul, com a seguinte legenda: Florença, dia da epifania. Entro na segunda semana da viagem de férias com meu marido, Vitor Fadul. O amor é um dom e uma conquista. Entramos no quarto ano de vida em comum”.

Ainda na publicação, o historiador afirma que não esperava que sua vida pessoal fosse relevante para o público, mas afirma que é feliz e que parte de sua felicidade é devido ao amor.

“Nunca achei que vida pessoal fosse muito relevante para terceiros. Porém, parece haver um momento em que não declarar pode parecer concordância com preconceitos. Sou uma pessoa feliz! O amor é parte disso”, finalizou.

Após a revelação, fãs do comentarista ficaram curiosos e fizeram algumas perguntas a Karnal, como: “Quantos anos tem esse garoto?”, “Não entendi. Como assim marido?”, perguntas essas que, atenciosamente e respectivamente, foram respondidas pelo palestrante. “27”, “Temos contrato de união estável. Posso chamar companheiro, amigo, etc”.