Leandro Hassum chama Davi de ‘sem caráter, abusivo e arrogante’

Leandro Hassum não mediu as palavras para dizer o que pensa sobre Davi no BBB 24. O humorista se envolveu em uma polêmica e comprou briga com a torcida do baiano com uma publicação em que ele detonava o comportamento dele dentro do reality e ainda fez uma declaração de torcida para Leidy Elin.

“Posto aqui a minha campeã. Se alguém mostrou caráter hoje foi ela. Leidy, parabéns por mesmo que seja em vão mostrar para as pessoas que jogo sujo não merece levar nada. Eu vejo às vezes o ‘BBB 24’ e não teve nenhuma das vezes que eu vi em que esse dito “menino” não tenha sido abusivo e arrogante. Que existem regras OK! Mas tudo que tem de regra faltou de caráter no Davi”, iniciou Hassum na publicação feita em seu perfil nas redes sociais.

O humorista justificou suas falas e opinou sobre a desclassificação de Wanessa, eliminada do programa no último sábado, 2, após agredir Davi: “Ele bateu no braço da Isabele dizendo que era no grilo e tem postura de abusador sobre a própria Isabele. Ele ofendeu a comunidade LGBTQIA+ (desculpe se errei a sigla)ele manda mulher parar de falar e não deixa ninguém falar. Ontem ele assustou a Wanessa vestido de palhaço e to no jogo de queimado deu um carrinho na mesma que entendeu ser brincadeira”, começou.

“Ele foi maldoso. Não acho que Wanessa fosse ganhar mas, por outros motivos. Agora expulsão! Isso foi ridículo e maldoso. Se é para ser assim prefiro não ver mais. Mas @leidyelin foi a única que pulou no miolo. Ser jovem não é justificativa para falta de caráter. Fora Davi!”, completou.

Após mensagens de ódio, o humorista exclui a publicação: “Na grande rede de ódio, fui ingênio. Podem chamar de covardia. Eu que ainda não entendi que para muitos. Rede Social é ringue de Luta. No fundo, errado sou eu. Já deu tempo para aprender. Enfim, seguirei fazendo minhas brincadeiras e guardando minha opinião. Até por ser… UMA opinião. Seguimos”, explicou o humorista, completando que segue com seu ponto de vista sobre Davi.