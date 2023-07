Lázaro Ramos se emociona ao falar de mãe em podcast

Em entrevista ao ‘Quem Pode, Pod’ o ator deu detalhes de sua relação com sua falecida mãe e chegou a se emocionar ao lembrar de Célia Maria

Lázaro Ramos não segurou as lágrimas e caiu no choro ao lembrar de sua falecida mãe, Célia Maria, em entrevista ao podcast de Gio Ewbank e Fê Paes Leme. O ator relembrou de todas as relações que construiu ao longo de sua vida com sua família e se emocionou.

“Sinto a presença dela. Ela é parâmetro de decisão das coisas para mim. O jeito de levar a vida. Quando estou muito ‘reclamão’, fico lembrando da história dela. Ela suportou tanta violência da vida, mas nos momentos que tinha de lazer, ela curtia”, disse Lázaro.

O ator destaca que sua mãe não conseguiu ver o seu sucesso profissional nas telinhas.