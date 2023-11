Lázaro Ramos é boicotado por apoiadores do Bolsonaro

Bolsonaristas pedem que as pessoas não assistam ao filme ‘Ó Pai Ó 2’. A hashtag #boicotealazaramos está nos assuntos mais comentados do X (antigo Twitter).

Minha gente, o que é isso que tá rolando na plataforma X (antigo Twitter)? Na noite desta sexta-feira (3), o ator Lázaro Ramos foi vítima de ataques de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro. Eles chegaram a levantar a hasgtag #boicotealazaramos, que ficou entre os assuntos mais comentados do Twitter. Os perfis bolsonaristas pedem que as pessoas não assistam ao filme “Ó Pai Ó 2”, protagonizado por Lázaro e que chega aos cinemas no próximo dia 23.

O principal motivo do boicote a Lázaro Ramos é porque no lançamento do filme Medida Provisória, em 2022, o ator afirmou que era difícil ser brasileiro no governo Bolsonaro. “Olha o preço do combustível e dos alimentos. Não posso falar só sobre a dificuldade de ser artista neste momento, não se trata disso”, disse o ator em entrevista a “Folha de S. Paulo”, na ocasião.

Apesar dos ataques, o artista também recebeu o apoio nas redes sociais. “Bolsonaristas boicotando Lázaro Ramos. Desde quando esse gado assiste alguma coisa brasileira? Eles amam os Estados Unidos, odeiam a cultura nacional e e não entendem nada dela”, disse o influenciador Ale Santos.

“E a galera da direita que está fazendo boicote a Ó Pai Ó 2, falando que vai ficar em casa e que não vai assistir ao filme de Lázaro Ramos? A pergunta quem me vem à cabeça é: Quando o povo saiu de casa para consumir cultura?”, acrescentou um internauta.

“Eu nem fazia ideia que sairia Ó pai ó 2 nos cinemas, agora sei e vou assistir por causa do marketing gratuito que os ‘boicotadores’ tão promovendo kkkk #BoicoteLazaroRamos”, escreveu uma pessoa no Twiter.