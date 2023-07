Lázaro Ramos detalha como é trabalhar ao lado da esposa, Taís Araújo

Em entrevista ao ‘Quem Pode, Pod’, o ator deu detalhes de como é dividir o set com sua esposa, que também é atriz

O podcast com Lázaro Ramos deu o que falar e eu fiquei de olho em tudo que acontecia do lado de cá. O ator contou detalhes para Gio Ewbank e Fê Paes Leme de como é trabalhar com sua esposa, Taís Araújo e disse que é uma farra pra lá de imensa. Aloca!

“Só foi possível porque a gente já tinha passado a crise anterior do casamento. Eu acho que a gente mudou uma chave no jeito da gente se encontrar como artista”, iniciou ele. Em seguida, ele conta como era a sua relação antes da primeira crise.”Num primeiro momento, eu acho que a gente tinha um encontro de julgamento ao invés de ser um de parceria”, revelou Lázaro.

Ele ainda completou: “Acho que foi possível dirigi-la por isso. Eu conheço muito ela e sou testemunha do jeito que ela se prepara. Taís é muito inteligente, então eu valorizo muito essa inteligência. Eu gosto que Taís dê opinião”, contou.

Ele ainda relembrou o trabalho ‘Falas Negras’ exibido pela Globo que contava copm sua esposa. “Ela ficava me enchendo o saco todo o dia em casa: ‘Passa o texto comigo!’. Eu falei, ‘Taís, não vou passar o texto’. [Ela respondia]: ‘Eu vou fazer uma m** esta cena'”, relatou o ator em tom de brincadeira, imitando o jeito da esposa. “Eu falava: ‘Não Taís, vai dar certo’ (…) Teve um dia que ela me prensou no banheiro, trancou a porta e leu o texto para mim.”