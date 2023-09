Lays Peace revela constrangimento durante relação sexual: “Caguei no pa* do bofe”

A influenciadora e acompanhante de luxo afirma que, apesar de ter intimidade com o homem, a situação acabou a deixando constrangida.

Gente, socorro!!! Eu até sabia que o twitter é uma rede social em que as pessoas expõem as suas vidas sem dó e nem piedade, porém, não sabia que era desse tanto. Na manhã desta terça-feira (05) a influenciadora e acompanhante de luxo Lays Peace, utilizou a sua conta na rede social para expor algo, bem constrangedor, que aconteceu com ela.

Sem qualquer tipo de vergonha, Lays revelou que, ontem (04), enquanto estava tendo uma relação sexual com um homem, ela acabou evacuando no órgão genital de seu parceiro, o que, de acordo com ela, lhe causou um baita constrangimento, mesmo ela já tendo uma certa intimidade com o bofe.

“Ontem caguei no pau do bofe, que constrangimento, apesar de sermos íntimos kkkk, que situação”, revelou a influenciadora.