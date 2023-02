Lauren Jauregui assume namoro gay com dançarina

Ex-integrante do Fifth Harmony aproveitou o Valentine’s Day para assumir o seu relacionamento com Sasha Mallory

Olha ela! Depois de desmancharem Fifth Harmony e sobrarem só as lembranças da girlband que tomou conta do mundo, Lauren Jauregui resolveu usar o Valentine ́ s Day para assumir o namoro com uma dançarina, Sasha Mallory. Na publicação as duas aparecem juntas e ainda receberam diversos comentários dos internautas dizendo que desconfiavam da sexualidade da cantora, mas não tinham certeza. “Eu não tinha ideia, meu coração está explodindo”, comentou o ator Jordan Fisher.