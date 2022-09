Laura Neiva incentiva Chay a postar fotos sem camisa: “Dá uma alegria”

Em entrevista à revista Quem a esposa do ator revelou que faz bem ver gente bonita nas redes

Laurinha, primeiramente muitíssimo obrigada por tudo. Aloca! Em entrevista para a revista Quem, Laura Neiva contou que incentiva Chay Suede a postar fotos sem camisa nas redes sociais. A musa ainda diz que faz bem ver gente bonita nas redes sociais. Ela sabe do poder que o maridão tem (risos).

“Todas as fotos dele estão contextualizadas com um pós-treino. Ele treina pra caramba, se dedica e é muito saudável. Tem que mostrar mesmo para as pessoas se incentivarem a ter uma vida saudável. E também dá uma alegria, para começar o dia bem”, brincou a modelo.

Neiva ainda ressaltou que não sente ciúmes ao ver o marido em cena (ainda mais sendo par de Jade Picon em ‘Travessia’). “Não tenho autoestima baixa e entendo o profissionalismo, o que é ser ator. Óbvio que acontece, as pessoas se apaixonam no meio do caminho, mas é assim com qualquer trabalho. Isso não é uma exclusividade do ator”, refletiu.