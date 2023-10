Latino coloca governadores do RJ, SP e ES pra cantar Renato Russo em show

Ao se apresentar no COSUD 2023, o cantor viralizou na web ao colocar governadores para subir no palco e cantar com ele.

Uma amiga minha lá de Vitória, Espirito Santos acabou de me mandar um vídeo aonde o Latino que é um cantor daqui do Rio na noite desse sábado (21) colocando os governadores Tarcísio de Freitas (São Paulo), Claudio Castro (Rio) e Renato CasaGrande (Espírito Santo) para cantar com ele no palco como seus backing vocals.

E para quem não sabe, Claudio Castro era cantor antes de virar governador do estado do RJ. Esse momento icônico aconteceu no evento do Cosud – Consórcio de Integração dos Estados do Sul e Sudeste que foi realizado na Pinacoteca São Paulo, museu localizado na região central de São Paulo. Esse vídeo foi do instagram do lindíssimo Luiz Bacci, jornalista da Record TV.