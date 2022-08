Larissa Tomásia e Gui Araújo: Tá rolando?

Ex-BBB não perde tempo na hora de curtir brincadeiras bobas e gostosas

Jpa disse que nessa coluna eu sou obcecada por novos casais e Larissa Tomásia já estava na minha mira há algum tempo, principalmente depois das investidas diretas nos rapazes. A musa apareceu esse final de semana trocando carícias com Gui Araújo. Será que vem aí?

Tudo aconteceu no meio da ‘Conexão Salvador’, em São Paulo, e Lari não perdeu tempo partindo para cima do ex de Anitta. Aloca!

Ainda na semana passada a musa jogou investidas em Rodrigo Mussi, deixando o rapaz muito sem graça. Apesar do fato, ela disse que não estava totalmente solteira.