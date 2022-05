Larissa Tomásia revela convites para visitar escolas, é criticada e dispara: “Sou muito honrada”

A ex participante do BBB 20 está arrasando nesse pós e super atarefada…

E quem pensava que o pós-BBB do pessoal do BBB22 seria flop, EXXXXQUECE! Nesta quarta-feira, (4), Larivision — Larissa Tomásia — revelou que está recebendo altos convites para visitar escolas do Brasil depois do sucesso que foi após a visita na escola que estudou em Limoeiro.

“Ultimamente eu tô recebendo tanto convite pra visitar tantos colégios em vários estados do Brasil, que pra ser bem sincera com vocês, tô querendo visitar mesmo hahaha”, revelou a moça do limão em seu Twitter. E não é só isso! Ela disse que faculdades também estão fazendo o convite! “Pelo o que tô vendo aqui nos comentários kkkk partiu faculdades também hahaha… inclusive preciso voltar ao meu curso, quero terminar minha faculdade também”, revelou a ex Casa de Vidro que cursava Administração.

Ultimamente eu tô recebendo tanto convite pra visitar tantos colégios em vários estados do Brasil, que pra ser bem sincera com vocês, tô querendo visitar mesmo hahaha ❤️ — Larissa Tomásia 🍋 (@larissatomasia) May 4, 2022

Pelo o que tô vendo aqui nos comentários kkkk partiu faculdades também hahaha ❤️ … inclusive preciso voltar ao meu curso, quero terminar minha faculdade também 🙌🏼 — Larissa Tomásia 🍋 (@larissatomasia) May 4, 2022

E claro que a web amou a história né? Uma seguidora disse: “Lari vai ser tudo a “Socadona Top Rosa Tour” já quero te prestigiar em algum show!”. Já outra, fez um comentário emocionante: “ela só tinha um croped rosa, uma calça jeans e um tamanco de acrilico e fez história”. Eu AMO a internet!

Vem aí a maior turnê da história por um artista brasileiro. pic.twitter.com/WSpgWBqPiU — Usuária Envolvida✨☄️ (@PlanetaAcart) May 4, 2022

mulher pois vá, vai fazer mais pela educação que muitos que tem o dever nas mãos. mas a senhora tem que repetir aquela roupa em todo show. aquele look fez história, Lari. pic.twitter.com/XnqEup7cBP CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE May 4, 2022

Mas teve gente que criticou né? Quando o Instagram ‘Gossip do Dia’ postou a história dela visitar, um seguidor comentou: “Que decadência. Essa é a fama que o BBB te deu?”. E Larivision respondeu com muita classe: “Decadência porque? Visitar crianças e adolescentes é maravilhoso pra mim e sou muito honrada em poder conhece-los. Errado é matar e roubar”, disparou. HABLA MESMO, LARI!

Todo esse sucesso foi após ela visitar a escola que estudou em Limoeiro para ser jurava e viralizou com um vídeo dançando ‘Socadona’, sucesso de Ludmilla, no pátio da escola. Vem aí “Lari Só Para Estudantezinhos?”. Jessilane que se cuide, porque a rainha das salas de aula é ela: a moça do limão!