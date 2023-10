Larissa rebate indireta de Key Alves : “Nada mudou”

No meio da polêmica entre ex-BBBs, a professora de educação física decidiu se manifestar após receber alfinetada de Key Alves.

Uma rivalidade entre os ex-BBB da edição 23 inflamou a web neste fim de semana. Tudo isso porque Larissa Santos foi vista ao lado de Gustavo Benedeti, o que fez Key Alves, antigo affair do cowboy durante o confinamento do reality manda uma indireta daquelas para a declarada rival. Larissa rebateu o comentário da sua antiga desafeto do programa global na maior plenitude possível.

Tudo começou com a publicação de um vídeo, na qual Larissa conversava com outros influenciadores em uma mesa e do seu lado, apareceu Gustavo, mexendo no celular. De acordo com a página Segue a Cami, os dois estão no mesmo hotel para rodeio de Jaguariúna.

Assim que viu isso, Key decidiu postar uma frase enigmática, interpretada como uma indireta sobre a cena. “Intuição feminina já ouviu falar?”, escreveu, sem entrar em mais detalhes. Na época do programa, a ex-jogadora de vôlei acusou Larissa de dar em cima de Gustavo, com quem se relacionava. Na época, a ex-sister sempre negou o interesse.

Ao tomar conhecimento da indireta da Key, Larissa decidiu se manifestar para rebater o comentário da sua desafeto. “Isso por apenas estar sentada na mesma mesa onde vários influenciadores estão? Realmente, nada mudou”, escreveu Larissa, em resposta.