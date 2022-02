Larissa, além de quebrar a cara por causa de Paulo André, quebrou o dedinho!

A vidraceira se empolgou na festa desta quarta-feira, (23), e deu muito ruim…

A influenciadora digital Larissa não está com sorte! Além de não ser querida pelo público e não ter ficado com Paulo André — e bem que ela quer —, quebrou o dedo do pé na festa do líder Lucas da Piscadinha, desta quarta-feira, (23).



Empolgada dançando durante a festa, ela bateu o pé no pole dance e já automaticamente começou a chorar sendo amparada por Scooby — que aliás, foi um fofo e a pegou no colo para leva-la até a sala e ainda dormiu no quarto do pirulito para auxilia-la de madrugada.

A amiga dela, Jade Picon, a acompanhou no atendimento no confessionário, de onde a moça saiu com a perna e o pé imobilizados e foi cuidada por Jessilane e Eslovênia.

Mais tarde, Pedro pediu a Jade para dormir com PA no quarto Grunge para que ele pudesse dormir no quarto Lollipop, mas a moça não quis sair da cama dela e respondeu: “Eu já tô bem aqui na minha cama”. Será que ela está animada com esse relacionamento? Sei não…

Melhoras para Larissa! Mas pelo jeito, não participará da prova de resistência que começará hoje, (24).