‘BBB22’: Larissa mente novamente e nega para Paulo André voto em Douglas

A influenciadora mentiu na cara dura para Paulo André…

Desde que Larissa chegou na ‘Casa de Vidro’, é uma mentira atrás da outra. A modelo tem uma capacidade para mentir tanto quanto para malhar, é impressionante. E tivemos mais um episódio dessa série, que a GloboPlay deveria investir, ontem (28): voto no Douglas Silva.

Depois do ‘Jogo da Discórdia’, Paulo André e Larissa foram conversar e o atleta disse a ela: “Você foi muito infeliz, porque você poderia ter se salvado do paredão por um voto. Não sei se é verdade, mas você não votou na pessoa [Douglas] que poderia ter te salvado do paredão”. E Lari no País nas Mentiras respondeu: “Porque eu tenho meus valores e meus princípios!”. Vamos chamar o VAR? Fernanda Montenegro sonha com essa atuação de milhões.

Mais tarde os dois conversaram mais um pouco no ‘Quarto Grunge”, pois Larissa o apontou, no ‘Jogo da Discórdia’, como figurante por ser influenciado por outras pessoas levando a delicada resposta: “Se eu fosse influenciado, você nem teria ido pro ‘Bate-Volta’. EITA! Então, nesse papo, PA a aconselhou, pois ela contou que pediu para seu próprio quarto votar nela. Ele disse que isso era muito perigoso, pois ela desafia o público.

Em conversa com Larissa, a mesma revelou para o PA que chegou a pedir para o quarto dela, votar nela. E ele aconselhou: "você tá se colocando numa posição que pode ser fatal…"

E ainda filosofou: “De querer tá perto de todo mundo, de querer ser amigo de todo mundo, por mais que eu queira isso, aqui dentro não é possível, porque aqui dentro é uma selva em que a gente precisa sobreviver, e que tem pessoas que vão te atacar e que você tem que atacar as pessoas…”. E ainda revelou que acha que Lina está muito bem colocada na rede de proteção dela.

"De querer tá perto de todo mundo, de querer ser amigo de todo mundo, por mais que eu queira isso, aqui dentro não é possível, porque aqui dentro é uma selva em que a gente precisa sobreviver, e que tem pessoas que vão te atacar e que você tem que atacar as pessoas…"

PA: Acho ela (Lina) uma super jogadora, mas ela tem um movimento na casa que consegue disfarçar. Ela está numa rede de proteção de 2 pessoas: 1 é sempre votada e outra enfrentou 3 paredões. Quando aperta ela dá uma volta na casa, mas volta pro grupo…"



pic.twitter.com/gdKfPH4i3N — Paulo André 🏁 (@iampauloandre) March 1, 2022

E para encerrar, fique com a dicção de centavos de PA! É até bonitinho ele falando…