Larissa Manoela tinha apenas 2% de participações em uma de suas empresas

A atriz soltou o verbo e não teve papas na língua na hora de dar uma entrevista exclusiva para o Fantástico sobre sua relação com seus pais

Larissa Manoela esteve no Fantástico e não teve dó de falar sobre os detalhes da sua carreira, vida pessoal, seus pais e o financeiro que estava gerando o maior bafafá nas redes sociais. Larissa contou que em uma de suas empresas ela recebia apenas 2% nas participações e que um novo acordo ainda não foi assinado entre os pais.

A atriz procurou os seus direitos para entender suas participações nas empresas e descobriu que os seus pais diziam ser sócios igualitários com 33% de participação cada um, ela, no entanto, descobriu que recebia apenas 2% das participações, pois os outros 98% eram dos seus pais. “Eles podiam decidir e se comprometer por mim”, disse ela na TV.

Ela ainda conta que entrou com um pedido para renegociar as porcentagens com os seus pais com a presença de advogados. Ela pediu que o acordo fosse fechado em 60% para ela e 40% para os seus pais, mas eles não aceitaram a proposta. A proposta dos pais foi para que fosse 60% para eles e 40% para a atriz, e ela rebateu sugerindo que fosse 50% para cada um. Essa última proposta teria sido aceita, mas os documentos não foram assinados. Babado forte!