Larissa Manoela, Pocah e Bruna Griphao são vaiadas no show do RBD

Nós sabemos que os fãs do RBD ficaram um bom tempo na porta do estádio para conseguir um local pertinho da banda e ver de pertinho os seus ídolos. Foi isso que gerou revolta neles ao ver que Larissa Manoela, Pocah e Bruna Griphao tinham um local privilegiado para assistir ao show.

As musas foram vaiadas pelos fãs por terem um local melhor do que eles que ficaram um bom tempo na fila fora do estádio antes mesmo da banda estar no Brasil.

Após a manifestação daqueles que como foi noticiado pela imprensa, enfrentaram 65 dias e noites ao relento em um acampamento improvisado para garantir um lugar na grade, as famosas saíram e foram para a mesma área, só que ao lado.