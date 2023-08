Larissa Manoela pede que os fãs não façam pix para o seu CPF: “É golpe!”

Após toda a polêmica envolvendo a sua fortuna e os seus pais, diversos fãs da atriz começaram a fazer Pix direcionados para o seu CPF.

Minha gente, na manhã deste sábado estava dando uma bisbilhotada no twitter quando me deparo com um twitte da atriz Larissa Manoela que me espantou um pouco.

Após vir a público, no último domingo (13), falar sobre toda a polêmica envolvendo a sua relação com os seus pais, que também são os antigos responsáveis por sua carreira, a atriz comoveu boa parte do Brasil ao contar que a sua situação financeira não está das melhores, por ela ter aberto mão de toda a sua fortuna para tentar se acertar com os seus genitores, Silvana e Gilberto.

Com tanta gente comovida, Larissa começou a receber supostos pix de seus fãs, que conseguiram o número do seu CPF e estavam tentando ajudar a atriz neste momento difícil. Porém, o que eles não esperavam é que, apesar do número do CPF ser o de Larissa, a própria não possui nenhuma chave bancária vinculada a esse número.

Diante disso, preocupada com eles, nessa sexta-feira (18), a atriz utilizou o seu twitter para alertar os seus fãs, do golpe e agradeceu pelo carinho e iniciativa dos mesmos.

Aos meus fãs, em especial: por favor, não façam pix para o meu CPF. Essa chave não está vinculada à nenhuma conta que me pertença. É golpe! Essa conta não pertence a mim e nem a ninguém da minha família ou do meu círculo de amigos. Agradeço muito pelo carinho e pela preocupação! — Larissa Manoela 🦋 (@larimanoela) August 19, 2023