Larissa Manoela parabeniza Jean Paulo por carreira na Globo: “Feliz”

Atriz mandou um recado para o seu colega de trabalho que participou do ‘Encontro com Patrícia Poeta’

Olha ela! Larissa Manoela mandou aquele recado cheio de carinho para Jean Paulo, seu amigo de longa data desde Carrossel, no SBT. O ator esteve no ‘Encontro com Patrícia Poeta’ e recebeu diversas homenagens, principalmente da colega que disse que o ama e que está feliz com suas conquistas.

“Falar de você é sempre muito especial, tanto amo,você merece todo sucesso porque você já é um sucesso te admiro muito estou muito feliz pelas suas conquistas. Continuo te admirando cada vez mais”, disse.

Jean pareceu bem feliz com o recado da amiga. Amizade de milhões, né?