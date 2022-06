Faturando alto: Larissa Manoela é uma das atrizes mais bem pagas da Globo

De acordo com o jornalista André Romano, o salário da atriz chega a R$120 mil

Larissinha não é fraca não e eu fiquei chocada com o salário da atriz dentro da Globo. De acordo com o jornalista André Romano, Larissa Manoela recebe o cachê de R$120 mil reais, sendo uma das atrizes mais bem pagas dentro da emissora.

Além do valor ter chocado alguns internautas que se assustaram com a notícia, inclusive eu, a emissora renovou o contrato da atriz até o ano de 2025. Ou seja, Larissa está muito bem equiparada e com uma boa casa para consolidar sua carreira.

Fico imaginando se as atrizes de Pantanal estão sendo bem pagas da mesma forma que a jovem atriz, ou será que os anos de atuação no SBT ajudaram a recompensar o cachê alto?

Sisi foi uma mão na roda na vida da artista, e as casas em Orlando seguem intactas.