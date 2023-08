Larissa Manoela e seu noivo são intimados pela Policia para apurar caso de intolerância religiosa

O casal de atores serão interrogados após a mãe da atriz se referir à família do genro como “família macumbeira”.

Meus amores, parece que temos um novo capitulo na guerra familiar da atriz Larissa Manoela com seus pais, Gilberto e Silvana. Lembram que eu falei recentemente que a dona Silvana usou termos preconceituosos ao referir-se à família de seu genro, chamando-os de “família macumbeira”. Pois bem, a Polícia Civil do Rio de Janeiro intimou a atriz e seu noivo, André Luiz Frambach para depor em relação ao incidente ocorrido com a mãe da atriz, Silvana Taques.

Essa notícia veio à tona através do programa Fofocalizando, do SBT, nesta sexta-feira (25). A Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Decradi) informou que os envolvidos, ou seja, Larissa Manoela e André Luiz Frambach, receberam intimações para prestar depoimento. As datas exatas ainda não foram divulgadas, mas o processo de investigação está em andamento para esclarecer os acontecimentos.

Antes do Fofocalizando ir ao ar, Silvana fez um comunidade abordando o incidente e disse que suas palavras carregavam um peso de tristeza no momento em que usou a expressão pejorativa. Ela enfatizou que não tinha a intenção de ofender, mas reconheceu sua escolha infeliz de palavras.