GENTE! ”Na rede social, o povo ‘tava lascando ela”, revela Larissa a Laís sobre Eslô!

A modelo enganou meio mundo na casa e aqui fora que achavam que ela estava assistindo um ‘BBB’ paralelo

Lariverso — apelido que Larissa ganhou por contar tudo inverso ao que aconteceu — que nada! A moça do limão está muito esperta, minha gente! Em papo com Laís na área externa da casa do ‘BBB22’, nesta sexta-feira, (25), ela revelou que é mentira a popularidade de Eslovênia.



Larissa revela que internet estava lascando Eslô

“Eslô não é forte lá fora. Eslô, no Twitter, na rede social, o povo ‘tava lascando ela. E muito viu?! Não foi pouco não! Acho que justamente por essas coisas dela [de ser amiga de todo mundo] aqui dentro. E o povo lá fora ‘tava fazendo isso. Eu fiquei sem jeito de falar para ela”, revelou a vidraceira…

A moça disse que não ia chegar da ‘Casa de Vidro’ e falar que ela estava sendo “lascada” — amei esse termo — aqui fora. E Laís disse que as pessoas poderiam ir contra ela se ela falasse isso. Foi aí que Lari também contou que uma amiga da moça com nome de país postou: “É muito triste verem as pessoas falando mal de uma pessoa que você ama tanto”. E ainda completou: “Até o momento que eu entrei era a Jade [a mais forte]. Eu não ia comentar isso com ninguém e dizer ‘a Eslô está lascada lá fora.’ Até porque eu tinha que ver como estava a situação aqui dentro”. GENTE!

Mas eu estou é torcendo para a fofoca chegar em Eliezer, porque ô moço que espalha fofoca que nem transa.

Larissa: "O povo estava lascando ela (Eslô) e muito, viu"



Laís: "Qual sentido?"



Larissa: "O povo estava lascando ela (Eslô) e muito, viu"

Laís: "Qual sentido?"

Larissa: "Acho que justamente por essas coisas dela (…). Fiquei sem jeito de falar (…) até a amiga dela tuitou: 'é muito triste verem as pessoas falando mal de uma pessoa que vc ama tanto'"