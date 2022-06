Lara Silva pegaria Mc Pedrinho

Influencer contou que pegaria funkeiro em entrevista para Matheus Mazzafera

Esse hotel Mazzafera já rendeu (e rende) muito kikiki, do jeito que a gente ama! A influenciadora Lara Silva disse que falta gente no mercado, concordando com Matheus, mas não deixou de dizer que pegaria Mc Pedrinho, que divide o sucesso do hit ‘Dançarina’ com Pedro Sampaio.

“Pego!”, respondeu ela sem nem exitar. Matheus ainda diz que falta gente no mercado para atualizarem a lista de ‘pego ou passo’. “Tá precisando surgir gente nova, a última leva que apareceu foi do Tik Tok e ficou”, disse.

E Lara ainda pede: “Apareçam pessoas!”. A musa passa o rodo e ainda arrasa nas escolhas, porque não é de hoje que Mc Pedrinho faz sucesso. Afe! Maravilhoso…